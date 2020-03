Télécharger ISO Windows XP, Vista, 7 (en lien direct)

5 / 5 ( 2 votes )

Cet article vous donne tous les liens directs pour télécharger les ISO de Windows XP, Vista, 7, 8 et 10.

La plupart des éditions de Windows sont présentes.

Ainsi, il centralise tous les liens pour un accès directs aux ISO de Windows.

De quoi ne plus perdre de temps à chercher et trouver le lien pour télécharger l’ISO de Windows.

Comment télécharger les ISO Windows XP, Vista, 7, 8 et 10.

Introduction

Dans cet article, vous trouverez donc tous les liens pour télécharger Windows XP, Vista ou 7.

A chaque fois, le hash du fichier est indiqué.

Vous pouvez le vérifier en suivant les indications de cet article : Le hachage ou les hashs : md5, sha1, sha256

En fin d’article, vous trouverez tous les liens et tuto pour installer Windows.

Télécharger ISO Windows

Windows XP

Pour l’installation, ça se passe ici : Comment installer Windows XP.

Telecharger Windows XP SP3 (Famille -x86 – 32 bits)

Nom de fichier fr_windows_xp_home_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92415.iso Taille du fichier 574 Mo Format du fichier ZIP SHA1 7ac447798dca6fe69667a6848de7a44a83bd5c4f

Windows XP SP3 (Professionnel -x86 – 32 bits)

Nom de fichier fr_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_x14-80440.iso Taille du fichier 539 Mo Format du fichier ZIP SHA1 ffba78eb8e5a965a178ebd0cf354e9dd67dd5064

Windows XP Professionnel Édition 64 bits (Anglais)

Nom de fichier en_windows_xp_professional_x64.iso Taille du fichier 585 Mo Format du fichier ZIP SHA1 8e914f652dff0aa8fd16f41b583817c7e107bba5

Windows Vista

Windows Vista (x86) (Français)

Nom de fichier fr_windows_vista_sp2_x86_dvd_342276.iso Taille du fichier 3,5 Go Format du fichier ZIP SHA1 C5A0A891F15082B45E987FD583900591BABD118C

Windows Vista (64) (Français)

Nom de fichier fr_windows_vista_sp2_x64_dvd_342277.iso Taille du fichier 3,5 Go Format du fichier ZIP SHA1 B8D697F8E9A21D25C5EF04AE80982D4F22673A6A

Windows 7

Cet article regroupe aussi toutes les ISO de Windows 7 : Télécharger les ISO de Windows 7.

Enfin pour l’installation, ça se passe ici : Comment installer Windows 7.

Windows 7 Starter with Service Pack 1 (x86)

Nom de fichier fr_windows_7_starter_with_sp1_x86_dvd_u_678275.iso Taille du fichier 2,1 Go Format du fichier ZIP SHA1 CE8ADFD30A9E8F33B47C11579B4E6D1D445382FB

Windows 7 Édition Familiale Basique SP1 (x86)

Nom de fichier fr_windows_7_home_basic_with_sp1_x86_dvd_u_676472.iso Taille du fichier 2,1 Go Format du fichier ZIP SHA1 25E887059FB965FE439197818A2D53C964499B73

Windows 7 Édition Familiale Premium (x86)

Nom de fichier fr_windows_7_home_premium_with_sp1_x86_dvd_u_676678.iso Taille du fichier 2 Go Format du fichier ZIP SHA1 82B93828E709A7E9886EA45A0C97B9AB667F118E

Windows 7 Professionnel SP1 (x86)

Nom de fichier fr_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_678724.iso Taille du fichier 2,8 Go Format du fichier ZIP SHA1 CE8ADFD30A9E8F33B47C11579B4E6D1D445382FB

Windows 7 Édition Intégrale (x86)

Nom de fichier fr_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677434.iso Taille du fichier 2 Go Format du fichier ZIP SHA1 6A4D873E82698F7BF157C67A69C2DB9BCE6C769E

Windows 7 Édition Familiale Premium (x64)

Nom de fichier fr_windows_7_home_premium_with_sp1_x64_dvd_u_676521.iso Taille du fichier 2 Go Format du fichier ZIP SHA1 7F3E41579C3404BA86D4A53EC13F69844F2473BE

Windows 7 Entreprise (x86)

Nom de fichier fr_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_677727.iso Taille du fichier 2 Go Format du fichier ZIP SHA1 E88ABE98BD4FC0F6219AEF923E9745CD81C4CD94

Windows 7 Professionnel SP1 (x64)

Nom de fichier fr_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_678724.iso Taille du fichier 2,8 Go Format du fichier ZIP SHA1 F9F0512F7CA5E2CD1502A41F6E88D80F4655BBCD

Windows 7 Édition Intégrale (x64)

Nom de fichier fr_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677299.iso Taille du fichier 2 Go Format du fichier ZIP SHA1 5370BB44F497E1B19114C7CF70F5CDEF9F3A2582

Windows 7 Entreprise (x64)

Nom de fichier fr_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_677656.iso Taille du fichier 2 Go Format du fichier ZIP SHA1 F4CE88F05859C3CE37F6BBD3BC1AFA70F0C28312

Autres liens pour télécharger Windows

(Visité 107 fois, 107 visites ce jour)